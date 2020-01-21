موجة من الانتقادات اللاذعة واجهتها الفنانة اللبنانية نيكول سابا وعلامات استفهام عدة طرحها المتابعون بعدما نشرت على صفحتها عبر انستغرام صورة اسد ولبوته يمارسان الجنس، وعلقت عليها بالقول: “نعم، لقد فعلناها”.
الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى اعتبار أن الفنانة اللبنانية أرادت الإعلان عن حملها من زوجها الممثل يوسف الخال بهذه الطريقة.
نيكول سابا تثير الجدل بصورة لأسد ولبوته يمارسان الجنس
موجة من الانتقادات اللاذعة واجهتها الفنانة اللبنانية نيكول سابا وعلامات استفهام عدة طرحها المتابعون بعدما نشرت على صفحتها عبر انستغرام صورة اسد ولبوته يمارسان الجنس، وعلقت عليها بالقول: “نعم، لقد فعلناها”.