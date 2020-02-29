نيكول سابا تكشف عن قصة تعارفها ب ” يوسف الخال ” وكيف طلب الزواج منها

استضافت الإعلامية ” منى أبو حمزة ” كلا من الفنانة ” نيكول سابا ” وزوجها الفنان ” يوسف الخال ” في برنامجها ” حكايتي مع الزمان ” المذاع على تليفزيون الحياة .

وخلال الحلقة تحدثا عن قصة حبهما وكيف تعارفا على بعضهما البعض .. فقال يوسف الخال إنه رأى نيكول سابا للمرة الأولى عندما كانت تغني بصحبة فريق ” 4 كاتس ” بحفل على التليفزيون وعلق : ” وين فيني الاقيها بدي اشوفها ” .

وبعدها بدأ في التفتيش عنها وحاول ‏الوصول إليها عبر الأصدقاء المشتركين بينهما حتى تمكن من مقابلتها والتعرف عليها وربطت بينهما علاقة صداقة وإعجاب .

بينما قالت نيكول سابا بإنها في نفس الوقت كانت تبحث عنه أيضا .. وعن موقف طلب يوسف الخال الزواج منها قالت إنهما التقيا وأراد أن يفاجئها بطلب الزواج فقام بجذبها من يدها وقفزا إلى حمام السباحة قائلا : ” تتجوزيني ” .

وأعربت نيكول سابا عن تأثرها بطلبه في ذلك الوقت لفرحتها الشديدة ومفاجئتها به والطريقة الرومانسية التي استخدمها يوسف الخال .