نشرت الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر شنت من خلالها هجوما على بعض الفنانين دون ذكر أسمائهم ممن يتباهون بالعروض الفنية التي يتلقونها خلال هذه الفترة و ( يعيشونها بالطول والعرض ) على حد وصفها .

فكتبت نيكول سابا في تغريدتها قائلة : ” في فنانين ما بصدقوا لما بييجيهن عمل بعيشوها بالطول وبالعرض ! .. إذا بدي احكي شو بينعرض عليّ وشو رفضت نظراً للظروف السائدة بهالفترة للأسف ” .

وتابعت : ” لذلك ما تعيشوها كتير وتعيشوا الناس إنكن مطلوببن وعم تشتغلوا ! .. اشتغلوا عالسكت وما تربحوا الله جميلة إنتو وبعض الأقلام يلّي ما فالحة الا تبهّرلكن ! ” .

في فنانين ما بصدقوا لما بييجيهن عمل بعيشوها بالطول وبالعرض!

اذا بدي احكي شو بينعرض عليّ وشو رفضت نظراً للظروف السائدة بهالفترة للأسف..لذلك ما تعيشوها كتير وتعيشوا الناس إنكن مطلوببن وعم تشتغلوا!اشتغلوا عالسكت وما تربحوا الله جْميلِة انتو وبعض الاقلام يلّي ما فالحة الا تبهّرلكن! — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) February 6, 2021