نشرت الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر شنت من خلالها هجوما على بعض الفنانين دون ذكر أسمائهم ممن يتباهون بالعروض الفنية التي يتلقونها خلال هذه الفترة و ( يعيشونها بالطول والعرض ) على حد وصفها .
فكتبت نيكول سابا في تغريدتها قائلة : ” في فنانين ما بصدقوا لما بييجيهن عمل بعيشوها بالطول وبالعرض ! .. إذا بدي احكي شو بينعرض عليّ وشو رفضت نظراً للظروف السائدة بهالفترة للأسف ” .
وتابعت : ” لذلك ما تعيشوها كتير وتعيشوا الناس إنكن مطلوببن وعم تشتغلوا ! .. اشتغلوا عالسكت وما تربحوا الله جميلة إنتو وبعض الأقلام يلّي ما فالحة الا تبهّرلكن ! ” .