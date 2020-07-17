نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة جديدة لها مع زوجها الفنان يوسف الخال، وذلك عبر حسابها على انستغرام”.

وظهرت نيكول سابا مع زوجها يوسف الخال من داخل المسبح وهي نائمة على كتفه وعلقت كاتبة: “أيقظني عندما تعود الحياة الطبيعية”.

بدوره علق يوسف الخال على الصورة كاتبا “استيقظي لاغيرثا الحياة عادت الى طبيعتها”.

يشار إلى أن نيكول سابا عرض لها في رمضان 2020 مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” على قناة “روتانا دراما” مع باسم ياخور، كاريس بشار، طوني عيسى، وكران مرتجى، مي صايغ، ومن تأليف نور شيشكلي، إخراج هشام شربتجي، إنتاج مارس ميديا بروداكشن.