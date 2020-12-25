خرجت ​نيكول سعفان​ عن صمتها للمرة الاولى وردت على كم التعليقات المهاجمة التي تلقتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إنتشار صور لها مع المخرج الفلسطيني ​طارق العريان​، والتي أثارت الجدل بقوة من جديد حول علاقتهما الغرامية وأنها السبب في إنفصاله عن الفنانة السورية ​أصالة​.

وأكدت سيعفان على هذه العلاقة، رافضةً في الوقت نفسه إتهامها بأنها السبب في إنفصال العريان وأصالة، مشيرةً إلى أنه لم يكن سعيد معها ولهذا إنفصلا.

وكتبت:” أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، والطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهم الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين”.



