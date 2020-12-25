خرجت نيكول سعفان عن صمتها للمرة الاولى وردت على كم التعليقات المهاجمة التي تلقتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إنتشار صور لها مع المخرج الفلسطيني طارق العريان، والتي أثارت الجدل بقوة من جديد حول علاقتهما الغرامية وأنها السبب في إنفصاله عن الفنانة السورية أصالة.
وأكدت سيعفان على هذه العلاقة، رافضةً في الوقت نفسه إتهامها بأنها السبب في إنفصال العريان وأصالة، مشيرةً إلى أنه لم يكن سعيد معها ولهذا إنفصلا.
وكتبت:” أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، والطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهم الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين”.
خرجت نيكول سعفان عن صمتها للمرة الاولى وردت على كم التعليقات المهاجمة التي تلقتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إنتشار صور لها مع المخرج الفلسطيني طارق العريان، والتي أثارت الجدل بقوة من جديد حول علاقتهما الغرامية وأنها السبب في إنفصاله عن الفنانة السورية أصالة.