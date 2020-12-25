دافعت الموديل السورية نيكول سعفان عن نفسها بشأن ما وُجه إليها من اتهامات بأنها السبب وراء طلاق المخرج طارق العريان، والفنانة السورية أصالة نصري، خاصة بعد التعليق الاخير لاصالة على صورتها مع طليقها.

ولم تقف نيكول سعفان صامتة إزاء تلك الاتهامات اذا قالت عبر تعليق لها ردًا على التعليقات الهجومية التي تلقتها على صورة نشرتها في حسابها عبر “إنستغرام”، مؤكدة أنها لم تكن سببًا في طلاق طارق وأصالة وأن الأول لم يكن سعيدًا في حياته.

وأكدت نيكول سعفان أن هناك العديد من المشاكل التي وقعت بين طارق العريان وأصالة، مشددة على أنها لم تكن على علاقة بطارق عندما كان متزوجًا، فكتبت قائلة: “أشكرك على كلماتك، لكن أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم”. وتابعت سعفان في معرض دفاعها عن نفسها قائلة: “وإن الطلاق حدث لأن طارق لم يكن سعيدا، فضلًا عن حدوث الكثير من المشكلات بينهما، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين”.

وتجنبا للمزيد من الهجوم عليها، اتخذت نيكول سعفان قرارًا بإغلاق خاصية التعليقات عبر منشورها الذي تضمن صورة لها من تلك السهرة التي كانت برفقة فنانين وعدد من الأصدقاء بينهم طارق العريان.

وكانت أصالة نصري قد شنت هجومًا على طليقها طارق العريان بعدما ظهر في صورة برفقة نيكول سعفان بالتزامن مع تردد أنباء عن وجود علاقة عاطفية بينهما، واصفة ما فعله بالعيب والجحود. حيث نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” الصورة التي ضجت بها مواقع التواصل منذ ساعات وعلقت تقول: “هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي 30 ساعة وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران”. وأضافت أصالة: “الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصّوره مو عاديّة .. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب”. وختمت النجمة السورية تعليقها: “سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري”.