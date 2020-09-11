خطفت عارضة الأزياء السورية المصرية نيكول سعفان الانظار بعد مشاركتها لأحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وأطلت الحبيبة المفترضة للمخرج المصري طارق العريان، طليق الفنانة السورية اصالة، بفستان أسود مقلّم بالعرض وبخطوط من الشيفون، واختارت مكياج صارخ وألوان بارزة لإظهار ملامحها بالتفصيل، كما سرحت شعرها بطريقة جعلته مموجًا وأكملت الإطلالة بأقراط بيضاء مذهّبة.









نيكول سعفان في أحدث جلسة تصوير

الجدير بالذكر، أن نيكول سعفان تم تداول اسمها بكثافة في الآونة الأخيرة، بعد ارتباطها بالمخرج طارق العريان في علاقة حب، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في وقتها خاصة وأن الطلاق الذي وقع بين العريان والفنانة أصالة لم يمر عليه الكثير من الوقت، كما أن البعض أكد أن سعفان هي سبب طلاق أصالة.