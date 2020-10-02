استقبلت النجمة العالمية نيكي ميناج طفلها الأول من من زوجها كينيث بيتي، في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقًا لما ذكرته تقارير اخبارية دون أن يتم الكشف عن جنس المولود أو اسمه حتى الآن.

وخضعت نيكي ميناج، البالغة من العمر 37 عامًا، إلى جلسة تصوير في وقت سابق أثناء شهور الحمل، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الصور التي التقطتها، ولاقت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين وقتها.

وأعلنت من خلال تلك الصور حملها رسميًا، والذي جاء صادما للعديد من متابعيها حول العالم، حيث لم تكشف النجمة الأمريكية خلال الفترة الماضية عن تفاصيل هذا الحمل، لكنها ظهرت بشكل مفاجئ ونشرت صور لها وهي تبدو في شهورها الأخيرة،