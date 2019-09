نيكي ميناج تعلن اعتزالها بطريقة مفاجئة!

أعلنت النجمة الامريكية نيكي ميناج، يوم امس، اعتزالها الغناء، في خبر صدم جمهورها حول العالم.

وقالت نجمة الراب الأمريكية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: ”قررت التقاعد من أجل تكوين عائلتي.. أعلم أنكم سعداء الآن، ولمعجبي، حافظوا على أغاني ورددوها حتى يوم مماتي“.

وأضافت نيكي ميناج: ”لم يتمكن أحد من التفوق علي، أحبكم إلى الأبد“.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019