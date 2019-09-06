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نيكي ميناج تعلن اعتزالها بطريقة مفاجئة!

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اعتزال نيكي ميناج

اعتزال نيكي ميناج

أعلنت النجمة الامريكية نيكي ميناج، يوم امس، اعتزالها الغناء، في خبر صدم جمهورها حول العالم.

وقالت نجمة الراب الأمريكية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: ”قررت التقاعد من أجل تكوين عائلتي.. أعلم أنكم سعداء الآن، ولمعجبي، حافظوا على أغاني ورددوها حتى يوم مماتي“.

وأضافت نيكي ميناج: ”لم يتمكن أحد من التفوق علي، أحبكم إلى الأبد“.

 

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن نيكي قررت الاعتزال ”من أجل استقرارها مع حبيبها كينيث بيتي، والاستعداد لتكوين أسرة وإنجاب أطفال“.

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