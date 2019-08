نيكي ميناج تغضب السعوديين: “ربما كنت السبب في اسقاط الولاية”!

زعمت المغنية الامريكية نيكي ميناج انها كانت السبب في “اسقاط الولاية” الذي اقرته السعودية مؤخرا والذي سيسمح للسعوديات بالسفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر.

وقالت نيكي ميناج في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لست متأكدة حقًا اذا كنت السبب في اسقاط الولاية بالسعودية بعد انسحابي من الحفلة. لا يزال أمامهم طريق طويل لكن هذا الأمر أسعدني حقًا”.

Not sure if I did personally by pulling out of the show, but thank u for posting so ppl can see results are happening in real time. There’s still a long way to go but this made me happy. #HumanRights https://t.co/g643AFMO1O

— MEGATRON (@NICKIMINAJ) August 2, 2019