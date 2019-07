نيكي ميناج تفتتح رسميا مهرجان الموسيقى في السعودية.. و ردود فعل غاضبة

رسميا.. أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان MTV الموسيقي في جدة أن مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج ستفتتح المهرجان في نسخته الأولى.

