حلت الفنانة ” نيللي ” ضيفة مع الإعلامي ” رامي رضوان ” في برنامجه ” مساء dmc ” المذاع على قناة ” dmc ” .

وخلال الحلقة وبسؤال نيللي عن الفنانة التي ترشحها لبطولة وتقديم الفوازير أجابت : ” دنيا سمير غانم الوحيدة اللي أشوفها تقدر تعمل الفوازير ” .

ومن جانبها ردت دنيا سمير غانم على ذلك معربة عن سعادتها بترشيح النجمة نيللي لها لتقديم الفوازير .

فكتبت في منشور لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام : ” شهادة أعتز وأتشرف بيها من نجمة بحجم الفنانة الاستعراضية المميزة نيللي .. بشكرك جدًا ” .