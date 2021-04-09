استعادت الفنانة نيللي ذكرياتها مع تقديم فوازير رمضان التي أمتعت جمهورها بها على مدار سنوات.

وحلت نيللي ضيفة على برنامج “مساء dmc” من تقديم رامي رضوان، وحكت عن مواقف صعبة تعرضت لها خلال تصوير الفوازير.

وقالت نيللي إنها كانت تصوير حلقة من حلقات الفوازير ولم يكن هناك وقت طويل قبل العرض، وفي أحد المشاهد كانت تمسك في نجفة وتألمت كثيرا بسبب المسامير الخاصة بالسلسلة التي كانت ممسكة بها، ولم تستطع التحدث حتى ينتهي التصوير وكانت طوال الوقت تضحك.

كما تذكرت عندما وقع الديكور كاملا عليها وبقيت تحت الانقاض تحاول تطمئن الجميع أنها بخير ولم تتعرض لأذى.

ولم تكن هذه فقط الحوادث التي تعرضت لها خلال تصوير الفوازير، في مرة أخرى اشتعلت النيران في شعرها وأحرقته.يذكر أن نيللي نجمة الاستعراضات، قدمت الفوازير لسنوات عديدة متتالية، وارتبطت في أذهان الجمهور العربي والمصري بتقديم الفوازير، حيث كانت جزءا أصيلا من طقوس رمضان، فقد قدمتها بشكل متصل من عام 1975 وحتى 1981، بالإضافة إلى فوازير أخرى أعوام 1990 و1991 و1995 و1996. ومن أبرز الفوازير التي قدمتها “عالم ورق”، و”عروستي”، و”الخاطبة”، و”عجايب صندوق الدنيا”، و”أم العريف”. وفي عام 1996 قدّمت آخر أعمالها فوازير “زي النهاردة”.