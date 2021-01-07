لا ينسى الكثيرون الفنانة المصرية الراحلة فيروز الذي ظهرت على الشاشة الصغيرة طفلةً في سنوات عمرها الأولى. وتذكّرها الكثير من المتابعين أخيراً بسبب انتشار صورة لابنتها إيمان جمجموم برفقة خالتها الفنانة المصرية القديرة نيللي.

وبدت الشابة في الصورة وهي تحتضن الفنانة، وسارع الكثيرون إلى المقارنة بينها وبين والدتها، ورأوا أنها ورثت الكثير من ملامحها وتشبه نيللي أيضاً.





ويُشار إلى أن إيمان هي ابنة فيروز من زوجها الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، علماً أن لهما أيضاً ابناً يدعى أيمن. ويأتي نشر الصورة على مشارف الذكرى الخامسة لوفاة فيروز التي رحلت عن عالمنا في 30 كانون الثاني (يناير) من العام 2016.

ويُذكر أن نيللي كانت قد ظهرت في صورة مع أفراد عائلتها وتبين أنها التُقطت لها أثناء الاحتفال بيوم ميلاد والدها سركيس أرتين كالفيان. وظهرت إلى جانبهما والدتها وشقيقتها ميرفت.

وأخيراً وبعد غياب طويل عن الأعمال الفنية والأضواء، تصدّرت الفنانة مؤشرات البحث على “غوغل” ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها المفاجئ مع الإعلامية بوسي شلبي.