تعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم لانتقادات لاذعة بعد نشرها مقطع فيديو، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه أثناء رقصها على أغنية مريام فارس التي قدمتها في إعلان خلال شهر رمضان المنقضي.

وتفاعل عدد كبير من متابعي نيللي مع الفيديو، إلا أنها تعرضت لانتقادات كبيرة لـ«نشرها فيديو راقص بدلا من دعم الفلسطينيين حتى لو عبر كلمات أو رسالة عبر حسابها الرسمي».

وكتبت لها متابعة:«اخوتنا بتموت في فلسطين وانتى طالعه ترقصه ياريت نحترام مشاعر بعض شوية» في حين علق آخر :«جرى إيه يا نيللي إخواتنا في فلسطين بيتبادوا وانتي طالعة تهزري وترقصي ده حتى عييب والله»..وعلق متابع :«النجومية تفرض عليكي الالتزام وتبني القضايا الكبرى»..وكتب آخر:«لا إله إلا الله مفيش عندك تلفزيون ولا نت تشوفي ايه اللي بيحصل في فلسطين خلاص؟ يا استاذة نيللي في نفس التوقيت اللي سيادتك منزله فيه فيديو بترقصي ولابسه بنطلون لميع في بيوت بتقصف وأطفال بتستشهد وبتتيتم وأمهات بتترمل استقيموا يرحمكم الله».

وعلقت متابعة :«ياريت نراعي مشاعر الناس اللي بتموت كل يوم في فلسطين.لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم»..وكتب آخر :«احنا بنحبك..وانتي نجمة كبيرة وواعية..بس ليه ما بتراعي مشاعر اخواتنا في فلسطين؟».

يذكر أن نيللي كريم عرض لها في رمضان مسلسل «ضد الكسر» وننتظر استئناف تصوير فيلمها الجديد خلال الفترة المقبلة.