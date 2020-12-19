نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من إحتفال الفنانة ” نيللي كريم ” بعيد ميلادها ال 46 مساء يوم الخميس الماضي .

وشهد حضور الاحتفال عدد من نجوم الفن جاء من بينهم : يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي ودرة وزوجها المهندس هاني سعد وريهام حجاج وآسر ياسين وزوجته والمنتج جمال العدل .

بالإضافة إلى المخرجة إيناس الدغيدي وحسن أبو الروس ومصطفى درويش .. إلى جانب مجموعة من أصدقائها من خارج الوسط الفني،كما كان من ضمن الحضور إبنيها يوسف وكريم .

كما نشرت نيللي كريم عددا من الصور من حفل عيد ميلادها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها : ” أشكركم جميعًا على جعل عيد ميلادي مميزًا جدًا .. أحبكم كثيرا ” .