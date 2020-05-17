نشرت الفنانة المصرية”نيللي كريم” عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” رد موجه للزعيم الكبير “عادل إمام”وذلك بعد رأيه في مسلسلها الجديد “بـ 100وش” الذي يُعرض ضمن السباق الدرامى الرمضانى الحالي 2020 ،

حيث قامت أحدي الصحف الألكترونية بنشر هذا التصريح الذي يعلّق فيه الفنان عادل إمام علي أتجاه نيللي كريم للكوميديا في مسلسلها الجديد، فقال :” نيللي كريم متميزة في كل شئ تقدمه، فهي عظيمة وهايلة للغاية”.

لتقوم نيللي بدورها بإعادة نشر هذا التصريح مضيفة بعض عبارات الشكر والتقدير الموجهه للفنان الكبير ، حيث قالت:”كلامك علي راسي يا أستاذ عادل ربنا يخليك لينا يا رب شهادة اعتز بها يا غالي”.

يُذكر أن الفنانة نيللي كريم تشارك بطولة مسلسل “بـ 100 وش”مع الفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى فيه شخصية كوميدية تُدعى “سكر” تعمل فى صالون تجميل حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل “بـ100 وش” تأجل عرضه في العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى2019، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأجلت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.