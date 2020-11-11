أجرت الفنانة المصرية ” نيللي كريم ” لقاءا مع برنامج ” the insider بالعربي ” علقت من خلاله على الأزمة التي أثيرت مؤخرا بسبب منشور ” كاملة أبو ذكري “مخرجة مسلسل ب 100 وش والتي شنت من خلاله هجوما على بعض نجوم العمل التي لم تذكر اسمائهم متهمة إياهم بالغرور .

فقالت نيللي كريم : ” أنا متأكدة إن كاملة بتحبنا كلنا جدا وبتحب كل الأبطال اللي كانوا موجودين هي بتحب ممثلينها فيمكن هي كانت خايفة عليهم أو من خوفها عليهم قالت التصريح ده وممكن يكون حد قالها حاجة أو شافت حاجة معجبتهاش ” .

وتابعت : ” كاملة من مدرسة التواضع مهما نجحت ونجوميتك عليت خليك متواضع واعرف نفسك وشوف اللي بعد كده جاي إيه ” .

وعن ما تردد مؤخرا حول إنفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ” عمر إسلام ” وعدم رغبتها في الزواج مرة أخرى على خلفية تصريحاتها في لقائها مع الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” في برنامجها السيرة قالت نيللي كريم أن أسئلة الكيلاني في الكثير من الأحيان ترهق الضيف .

وأشارت إلى أن إجابتها هذه كانت بغرض وقف الحديث الخاص بتجربة الزواج والانتقال إلى موضوع آخر .