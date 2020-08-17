أجرت الفنانة المصرية ” نيللي كريم ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” إيمان الحصري ” في برنامج مساء dmc تحدثت من خلالها عن الجزء الثاني من مسلسل ” ب 100 وش ” الذي تم عرض الجزء الأول منه في الموسم الرمضاني الماضي .

فأكدت نيللي كريم أن الجزء الثاني من المسلسل لن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2021 وذلك لعدة أسباب من بينها التحضير له بشكل جيد جدا ليكون على مستوى نجاح الجزء الأول وأن يتم الفصل بين الجزئين هذا العام حتى لا يمل المشاهدون .

بالإضافة إلى أن مخرجة المسلسل ” كاملة أبو ذكرى ” بحاجة إلى الراحة بعد المرور بظروف تصوير صعبة في فترة كورونا .

وتابعت : ” كنا بنصور وقت الكورونا وكان الموضوع صعب نفسيا والحالات كانت عالية وكنا بناخد احتياطتنا والحمد لله ربنا ستر وعدت ” .

وعن مسلسل ب 100 وش قالت نيللي كريم : ” المسلسل كوميديا خفيفة ناعمة طبيعية مفيش إسفاف وكانت عصابة دمها خفيف وكل شخصية مكنتش متخيلة إن حد تاني يقوم بدورها وكاملة دايما بتفاجئنا ” .