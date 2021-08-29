كثيرة هي حالات الشبه التي تربط النجوم بأشخاص من الوسط الفني وحتى من خارجه حيث يقول المثل الشهير يخلق من الشبه 40، لكن الشبه الكبير بين النجمة اللبنانية ​”نجوي كرم​” والممثلة التركية (إيفريم ألاسيا – Evrim Alasya)​سيفاجئ الجمهور، فقد انتشرت عدة صور مركبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر النجمتين والشبه بينهما كبير جدًا.

وانهالت التعليقات على تلك الصور، واعتبر الجمهور أنّ هناك شبه واضح بينهما، حتى أنّ البعض اعتبرها نسخة طبق الأصل عن نجوى كرم، لكن قسما آخر لم يجد اي شبه بينهما، ما اثار الجدل حول الموضوع.

نجوى كرم وشبيهتها النجمة التركية إيفريم ألاسيا .

نجوى كرم وشبيهتها النجمة التركية إيفريم ألاسيا .

يُذكر عن النجمة إفريم ألاسيا أنها من مواليد الثاني من أغسطس عام 1979، بمدينة إزمير التركية، درست المسرح والتمثيل بكلية الفنون الجميلة، وظلت إفريم تعمل لدى المسرح حتى تمكنت من الحصول على أول فرصة للمشاركة بمسلسل حكاية إسطنبول، ومن هنا كانت بدايتها الحقيقية، وأصبحت «ألاسيا» تبهر المشاهدين بعدد كبير من المسلسلات والأدوار الرائعة. ومن أبرز المسلسلات التى شاركت فيها : ( سنوات الضياع، بائعة الورد، حريم السلطان، بنات شمس ) وغيرها.

نجوى كرم وشبيهتها النجمة التركية إيفريم ألاسيا .

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من ناحية أخري، تصدّرت النجمة نجوى كرم “ترند” مواقع التواصل الإجتماعي بطرحها كليب أغنيتها “ساحر قلوب”، من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، وإخراج حسن غدار.

وتمكنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع “يوتيوب“، وذلك بعد ان حققت من خلال أغنيتها الجديدة ساحر قلوب ما يقرب من 400 الف مشاهدة فى خلال يومان فقط .

وجاء الكليب مرتبطاً بكليب أغنية “مغرومة 2” التي طرحتها “شمس الأغنية اللبنانية” أخيراً، إذ بدأ بسؤال الفنان السوري ” معتصم النهار ” لها: “إنت عن جد مغرومة؟”، لتجيبه نجوي: “أكيد مغرومة ومع كل طلّة شمس رح ضل مغرومة، ليش لأ!”.

أغنية “ساحر القلوب” كلمات الشاعر عامر لاوند، ألحان علي حسون، توزيع موسيقي داني حلو، وماسترينغ موريس طويلة.

وتألقت نجوي في الكليب بإطلالة باللون الأزرق حيث نسّقت بدلة مع ” توب ” من قماش الساتان، إضافة إلى أكثر من “لوك” باللون الأحمر، واللون الزيتوني.

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