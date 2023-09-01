نشرت الفنانة المصرية سوسن بدر صورة جديدة لها بصحبة حفيدتها في أحدث ظهور لهما عبر السوشيال ميديا.

وشاركت “بدر” جمهورها ومتابعيها، تلك الصورة، عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت: “أنا وملك روحي..حفيدتي”.

حفيدة سوسن بدر

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع صورة سوسن وحفيدتها، حيث كتبت هيدي كرم “قمر ربنا يخليهالك”. وكتبت بسنت شوقي “قمرات” . فيما كتبت عبير صبري “ربنا يخليكم لبعض”.

بينما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “ما شاء الله قمرات” ، “شبهك أوي” ، “قمرين” ، “مين ملك ومين سوسن.. أنتوا أجمل من بعض” ، “نسخة منك” ، “شبه حضرتك أوي وانتي صغيرة”.

سوسن بدر وحفيدتها في “القاهرة للدراما”

وكانت سوسن بدر ظهرت مع حفيدتها بمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.

سوسن بدر تبدأ تصوير فيلم “أل شلبي”

وعلى الصعيد الفني، بدأت الفنانة سوسن بدر تصوير فيلم “آل شلبي“، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أخوات تجتمعن في مناسبة عائلية معينة وتحدث العديد من المفارقات، من خلال الصراع بين أبطال العمل لمناقشة قضية من القضايا الاجتماعية التي تهم الشارع المصري.

الفيلم بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، وسيناريو آيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، حسن مالك، إخراج آيتن أمين.

آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2023 الماضي بمسلسل “بابا المجال” .

تدور أحداث العمل في إطار درامي شعبي حول تجارة قطع الغيار من خلال قصة صعود تاجر قطع غيار سيارات، بدأ في هذا المجال بشكل بسيط، ليصبح مع تطور الأحداث أكبر تاجر في السوق .

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، جومانا مراد ومن تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

وشاركت سوسن بدر أيضًا في رمضان 2023 بـ “مسلسل جميلة” مع ريهام حجاج، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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