ظهرت بوسي صلاح الدين، ابنة الفنانة الراحلة مديحة سالم، بإحدى فساتين والدتها بحلقة الأمس ببرنامج الستات، منوهة إلى أن والدتها كانت ترتدي هذا الفستان بالمناسبات أو الأيام العادية و ليس السينما.

ابنة مديحة سالم والشبه مع والدتها

وخطفت ابنة النجمة الراحلة الأنظار ليس فقط بإطلالتها بملابس والدتها، ولكن بالشبه الكبير معها.

بوسي صلاح الدين ابنة مديحة سالم

وقالت بوسي صلاح الدين، خلال لقائها بـ “برنامج الستات” المذاع على شاشة “النهار”، إنها تشبه والدتها ببعض الملامح و أنها الطفلة الوحيدة و كانت تجمعهم علاقة صداقة أكثر من كونها أم و ابنتها، مضيفة أنها كانت شخصية حازمة برغم من طيبة قلبها.

وأوضحت ابنة مديحة سالم، أن والدتها حصلت على شهادة الثانوية العامة، و تخرجت من كلية البنات و كانت تدرس أداب علم نفس، و لكنها بدأت تهتم بالفن و مشواره بجانب حبها للغات، كاشفة أنها جلبت مدرسة لغة فرنسية من المركز الثقافي الفرنسي لتعلمها اللغة الفرنسية.

ونوهت، إلى أن والدتها دخلت الفن عن طريق أحد أقاربها الذين كان على علاقة بـ عز الدين ذو الفقار، و عند رؤيتها رأى بها الملامح السينمائية بجانب هدوئها مما دفعه لطلبها لتقوم بالتمثيل و هي بعمر 17 سنة.

وأضافت، أن تعارف والديها تم عن طريق إقناع تحيا كاريوكا لجدتها للزواج من الوسط الفني بعد رفضها المطلق لهذا المبدأ.

علاقة والدها بزوج والدتها

وتابعت إن زواجهم دام لمدة 20 عام ثم انتهى بالانفصال و زواج والدتها من شخص أخر، كانت تعتبره مثل والدها، و كانت علاقة الصداقة بين والدتها و زوجها الثاني و والدها علاقة طيبة.

من هي مديحة سالم؟

ولدت مديحة سالم في 2 أكتوبر عام 1944، حصلت على شهادة الثانوية العامة من كلية البنات بالزمالك، لم تكمل دراستها الجامعية بسبب انشغالها في الفن، اشتهرت بدور الفتاة الصغيرة الشقية، شاركت في عدد من الأفلام منها “أم العروسة” و”لصوص لكن ظرفاء”، “آه من حواء”، “العريس يصل غدا” كما قدمت عددا من المسلسلات التلفزيونية آخرها “القضاء في الإسلام” عام 2000.

ورحلت الفنانة القديرة مديحة سالم عن عالمنا في اليوم الموافق 19 نوفمبر عام 2015 بعد صراع مع مرض السرطان.

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