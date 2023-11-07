تداول الرواد مقطع فيديو على السوشيال ميديا يظهر الشبه الكبير من الممثل المصري محمد سعد المعروف بشخصية «اللمبي» التي جسدها في الكثير من أعماله، وبين شاب أجنبي مودل إعلانات.

وانهالت التعليقات المتفاجئة بهذا السبه الكبير بين الإثنين، كما انهالت التعليقات المضحكة عن الموضوع ومن بينها :”اللمبي بعد ما أخد الفلوس من الملعم محروس الضبع”.

شبيه محمد سعد “ذكاء اصطناعي أم حقيقة؟”

فيما علق البعض الآخر على المقطع المتداول، مؤكدين أن هذا الشبه غير حقيقي وإنما هي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديد التي تغير ملامح الوجه بالكامل وتجعلها تبدو وكأنها لشخص أخر.

يذكر أن شخصية «اللمبي» هي أساس شهرة الممثل الكبير محمد سعد، وحققت الاعلام التي أدى فيها الشخصية بينها فيلم “اللي بالي بالك” الكثير من الإيرادات ونجاح ترك أثراً كبيراً.

محمد سعد بمسرحية جديدة في “موسم الرياض”

من ناحية أخرى، يبدأ الفنان محمد سعد، خلال الفترة القادمة، عمل البروفات لمسرحيته الجديدة “علي بابا”، والتي من المقرر تقديمها خلال فعاليات الدورة الحالية من موسم الرياض، ليعود بها سعد إلى خشبة المسرح بعد غياب دام لنحو العامين منذ أن قدّم مسرحية “اللمبي”.

بروفات مسرحية علي بابا

كان محمد سعد قد بدأ التحضير للمسرحية بداية العام الجاري، إلا أنه توقف لأسباب مختلفة، منها طلبه تعديل السيناريو، ليقرر العودة للمسرحية وتقديمها خلال موسم الرياض. كشفت تقارير صحافية عن أن سعد يُجري حالياً عدد من الجلسات مع فريق عمل المسرحية لتطوير السيناريو للمرة الأخيرة. على أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة البروفات في العاصمة المصرية، وتجهيز التفاصيل المتعلقة بالديكور والملابس.

من المقرر أن ينتهي فريق العمل من جميع التحضيرات الخاصة بالمسرحية قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية. يشارك في بطولة مسرحية “علي بابا” إلى جانب محمد سعد، كل من سامي مغاوري، دينا محسن “ويزو”، حسن عبد الفتاح ومن إخراج محسن رزق.

خلال مسرحية “علي بابا” يقوم محمد سعد بأداء دور ميكانيكي سيارات أمين، ينتقل إلى عالم وزمن آخر، ويطلق عليه اسم “علي مرسيدس” في العالم الجديد الذي سينتقل إليه، ويواجه مجموعة من التحديات والمغامرات.

مسرحية “اللمبي”

كان محمد سعد، قدّم في المملكة العربية السعودية سابقاً مسرحية “اللمبي في الجاهلية”، وشاركه في بطولتها: ويزو، طاهر أبو ليلة، منير مكرم. جاءت المسرحية من إخراج تامر كرم، وتأليف ورشة بلاك هورس، وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها.

موسم الرياض 4

يُذكر أن موسم الرياض هذا العام يحمل شعار “Big Time”. . وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن إنشاء منطقة جديدة باسم “بوليفارد هول” تتسع لأكثر من 40 ألف زائر خلال الدورة الحالية من موسم الرياض.

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