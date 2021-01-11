تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لثلاث شقيقات شهيرات، كانت أحداهن قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على برائتهن وجمالهن.

أنها “رشا شيحة” الشقيقة الرابعة لفتيات عائلة شيحة الفنيّة، التى نشرت تلك الصورة مع شقيقتيها “حلا شيحة” و”هنا شيحة” وهن في مرحلة الطفولة، وقارنتها بصورة أخري بأعمارهن الآن، وأرفقتها بالتعليق : “حبيت الصورة، حلو الواحد يشوف نفسه بعد فترة من العمر .. #الأخوات_شيحة”، لتنهال التعليقات والإعجابات على الصورة من قبّل المتابعين، وتتداولها الصفحات الفنية بشكلٍ مكثف .

رشا شيحة هي الشقيقة الرابعة لفتيات الفنان التشكيلي المصري “أحمد شيحة” الشهيرات، ولكنها لم تقدم كشقيقاتها الثلاثة “حلا” و”هنا” و”مايا” أي أعمالا درامية أو سينمائية من قبل، إلا أنها قررت أن تقدم بعض الفيديوهات القصيرة عبر موقعى “تيك توك”، و”إنستجرام”، والتى تعتمد فيهم على أن تتفاعل مع مقطع من أغنية، مع بعض الحركات التمثيلية التى تتماشى مع الأغنية. وتحصد تلك المقاطع عشرات الآلاف من الإعجابات، ودائماً ما يطالبها المتابعين بالتمثيل ودخول عالم الفن كشقيقاتها .

حيث كانت حلا شيحة أسبقهن فى الشهرة، وقدمت العديد من الأعمال الفنية والبطولات السينمائية والدرامية، قبل أن تقرر أرتداء الحجاب ثم النقاب ثم الاعتزال بشكلٍ كامل عن عالم التمثيل، ولكنها عادت قبل عامين مرة أخري لتواصل مسيرتها الفنية.

أما عن هنا شيحة، فواحدة أيضا من نجمات جيلها، قدمت العديد من الأدوار السينمائية والدرامية، بل أنها أثارت الجدل بسبب زواجها ثم انفصالها من الفنان أحمد فلوكس وارتباطها مؤخراً بمحمود شاهين نجل شقيقة الفنانة إلهام شاهين الذي يصغرها في السن، بينما قدمت الشقيقة الثالثة مايا شيحة فيلما واحدا وهو “أسرار البنات”، مع المخرج مجدى أحمد على، ولكنها لم تكمل مسيرتها الفنية.