الفنانة الراحلة زبيدة ثروت هي نجمة من نجمات الزمن الجميل، جمالها كان ساحراً ، عيناها الخضراوان وملامحها الرقيقة الناعمة تعبر عن نجمة سينمائية مختلفة عن باقي نجمات زمانها. نجوميتها مازالت في ذاكرتنا لا ننساها أبداً.

فمن منا يستطيع أن ينسى حبيبة عبد الحليم في “يوم من عمري”، والفتاة الوطنية التي ساعدت حبيبها في فيلم “في بيتنا رجل”، والزوجة التي خانها زوجها مع صديقتها في “الحب الضائع”، وحبيبة فريد الأطرش في “زمان يا حب”، واستطاعت زبيدة ثروت بجانب جمالها أن تؤدي جميع الأدوار بنجاح وتكون نجمة من نجمات الصف الأول بمجرد أن ظهرت كوجه جديد في أول أفلامها “الملاك الصغير”.

رشا فرحات ابنة زبيدة ثروت

وفي أواخر السبعينيات وفي عز نجومية زبيدة ثروت شعرت بالحنين إلى الاستقرار العائلي وعاشت دورها كجدة لأول حفيدة لها، وابتعدت عن السينما والساحة الفنية، وظلت بعيدة عن الحياة الإجتماعية بالرغم من جمالها لكي تظل كما هي في أعين جمهورها الذي أحبها وعشق جمالها وفنها حتى رحلت عن دنيانا في 2016 .

صورة نادرة تجمع بنات زبيدة ثروت الاربعه من حفل زفاف شقيقتهن الصغري “قسمت”

لزبيدة ثروت أربع بنات وهنّ بالترتيب الكبرى ريم، تليها رشا، ومها التي كانت تعيش في أميركا مع زوجها ورحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، والرابعة قسمت أصغر بناتها من زوجها المنتج صبحي فرحات الذي تزوجته في أوائل الستينيات، وتم الانفصال والطلاق بعد ثماني سنوات أي في أواخر الستينيات.

مها فرحات إبنة زبيدة ثروت

رشا فرحات إبنة زبيدة ثروت التي لا تعمل حالياً حيث كانت تعمل قبل زواجها في المجال المصرفي ومتزوجة من المهندس أحمد عبد القدوس نجل الأديب إحسان عبد القدوس منذ أوائل التسعينيات ولديهما ولدان

زبيدة ثروت تحمل ابنتها ريم وزوجها يحمل ابنتهما رشا



صورة نادرة للفنانة زبيدة ثروت مع بناتها الـ 4 في المصيف

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اعتزلت زبيدة الفن خلال فترة السبعينيات، حيث قدمت آخر عمل لها في مسرحية “عائلة سعيدة جدًا”، كما توجت بلقب ملكة جمال الشرق وفقًا للمسابقة التي أقامتها مجلة الجيل بالإضافة إلى حصولها على لقب بين أجمل 10 وجوه في السينما، وهي صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية.

وعن مصادرة أموالها قالت النجمة زبيدة ثروت في آخر لقاء إعلامي لها في برنامج “واحد من الناس” مع عمرو الليثي: إنها تنتمي للأسرة المالكة، وتمت مصادرة أموال والدتها بعد ثورة يوليو 1952، وقالت: جدتي هي ابنة السلطان حسين كامل، وكان اسمها زبيدة حسين كامل.

وأضافت: عندما قامت الثورة كان عمري 12 عاما، وقاموا بإخراج اللواءات الكبار للمعاش وكان من بينهم والدي وعمره 40 عامًا، كما تمت مصادرة كل أموال أمي، لدرجة أنهم أخذوا آية الكرسي من السلسلة التي كانت ترتديها أمي في ذلك الوقت.

ورحلت الفنانة زبيدة ثروت عن عالمنا يوم 13 ديسمبر عام 2016، عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة بسبب شراهتها في التدخين، أوصت زبيدة عائلتها في أيامها الأخيرة أن يتم دفنها إلى جانب حبيبها الراحل عبد الحليم حافظ، وأكدت أن العندليب الأسمر لو كان تقدم للزواج منها كانت وافقت على الفور رغم رفض والدها للأمر.

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