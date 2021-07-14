شاركت الفنانة “هاجر أحمد“، متابعيها بصور جديدة مع زوجها أحمد حداد، عبر حسابها على “إنستجرام“، وكتبت هاجر على الصور قائلة: ” سيد الرجال وأحنهم وأحسنهم خلقًا “، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها متمنين لها حياة زوجيه سعيدة.

وظهرت هاجر بإطلالة باللون الأبيض برفقة زوجها الذي بدا وهو يحتضنها بالصورة وعلّقت عليها بالقول: “سيد الرجال واحنهم واحسنهم خُلُقًا”. وقد تلقّت هاجر العديد من التعليقات المهنئة من المتابعين ومن بعض الفنانين منهم الفنانتين عبير صبري وأسماء جلال.

نرشح لك – هاجر أحمد تحتفل بعقد قرانها.. فيديو

يُشار إلى أن هاجر أحمد عقدت قرانها يوم الخميس الماضي بحضور عدد محدود من أفراد العائلتين وبعض نجوم الفن، ودون إعلان مسبق عن الإرتباط، حيث قررت إعلان الخبر رسميًا عبر حسابها بموقع إنستجرام، من خلال منشورات عدّة، أرفقته بصور من عقد القران

وعلّقت قائلة: “تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي”.

وتقدم الفنانة هاجر أحمد دور البطولة النسائية أمام الفنان الكوميدى على ربيع فى فيلمه الجديد « زومبي على جنبي » الذى يتم التحضير لتصويره خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قدمت معه دور البطولة فى “مسلسل أحسن أب” الذى عرض فى موسم شهر رمضان 2021 الماضي.

فيلم “زومبى على جنبى” من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة النجوم : على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غنائية شعبية تمر بالعديد من الموافق الكوميدية.

وعرض مسلسل “أحسن أب” في النصف الأول من شهر رمضان الماضى على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “