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هازال كايا في إطلالة جديدة بشهرها الخامس من الحمل

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ظهرت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بشخصيتي ” نهال ” و ” فريحة ” في صورة جديدة مع إحدى صديقاتها والتي بدت بها وعلامات الحمل واضحة عليها بعد أن دخلت في شهرها الخامس من الحمل .

ظهرت هازال في الصورة وبطنها منتفخة وتضع صديقتها يدها على بطنها وعلى وجه هازال ابتسامة قوية تعكس سعادتها وحماسها بتجربة الحمل التي تعيشها لأول مرة .

يذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج التركي ” علي التاي “في حفل ضخم  في شهر فبراير الماضي بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات .. وحضر حفل الزفاف نخبة من نجوم الدراما التركية  .

وكانوا قد قاموا بإعلان خطبتهما في بداية العام الجاري .

 

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