هازال كايا تستعرض حملها بالمايوه: “اعرفكم على فكري علي”!

شاركت الفنانة التركية هازال كايا متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها خلال تواجدها على البحر.
واستعرضت هازال كايا في الصورة بطنها المنتفخ بعد تقذمها في شهور الحمل.
واختارت النجمة التركية ان تظهر حملهت وهي ترتدي “بكيني” من قطعتين ومقلماً باللونين الأبيض والأحمر، ورفعت شعرها تسريحة الكعكة.
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Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim 😊Tanıştırayım Fikret Ali 🥰🥰🥰 #fiko
وارفقت هازال كايا الصورة بتعليق: “:قلت دعني أنشر صورتي قبل أن يلتقطني المصورون. لأعرفكم على ابني فكرت علي”.