هاشتاج ” إخرسي يا شيرين ” يعود من جديد وغضب بين السعوديات

أحيت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” حفلا غنائيا يوم أمس ضمن حفلات موسم الرياض والذي أقيم على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد .

وأثناء الحفل تحدثت شيرين عن هاشتاج ” إخرسي يا شيرين ” والهجوم الذي تعرضت له مؤخرا بعد حديثها عن العلاقة بين الرجل والمرأة وأن المرأة لا يمكنها الاستغناء عن الرجل وهو ما أغضب الكثير من النساء السعوديات تحديدا .

فعلقت شيرين على ذلك قائلة : ” في ستات كتير زعلت مني لما قولت اسمعوا كلام الرجالة وعملوا هاشتاج .. عاوزة أقول للستات اللى زعلت منى إن الرجالة دول عسل وسكر واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس ” .

وتابعت : “مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللى أنا عاوزاه بردو .. أنا كمان ست مش جنس تالت وموتوا بغيظكم ” .

الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وانطلق من جديد هاشتاج ” إخرسي يا شيرين ” تعبيرا عن استهجانهم وغضبهم لما قالته شيرين بشأن وصف منتقديها من النساء ب ” العوانس ” .

واعتبر المغردون ما قالته شيرين تقليلا من شأن المرأة التي لم يكتب لها الارتباط .. فجاءت بعض التغريدات المهاجمة لها مثل : ” اللي يعرف التافهة شيرين يقولها إن اللي يسمها المجتمع عنوسة مو مسبة ولا عيارة .. فتاة ما قدر الله أن تلتقي بشريكها وممكن أن وراها شخص عضلها ومنعها من حقها في الزواج .. وأن دورها كمؤدية ينحصر فقط بالغناء و الترفيه عن الناس اللي دافعين تذاكر لهذا الغرض ” و ” لا تستهزأ بأحد فأنت لا تعلم ما يدور بالحيـاة اليوم تستهزأ به وغدا يستهزأ بك ” .

اللي يعرف التافهه ؛ شيرين ، يقولها : إن اللي يسمها المجتمع؛ عنوسة ؛ مو مسبّة و لا عيارة .. فتاة ما قدر الله أن تلتقي بشريكها ، وممكن أن وراها شخص عضلها ومنعها من حقها في الزواج ، وأن دورها كمؤدية ينحصر فقط بالغناء و الترفيه عن الناس اللي دافعين تذاكر لهذا الغرض.

#شيرين_في_الرياض — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) November 30, 2019

عوانس كلمة ما تنقال يا فنانة ! المرأة التي لم تتزوج اسمها عزباء وليست عانس مثل ما الرجل الغير متزوج اسمه أعزب أما هذه المصطلحات الذكورية التي تقلل من قدر المرأة عيب تنقال وبعدين ترى اللي انتقدوا كلامج السابق كانوا متزوجات وغير متزوجات ! غني وانتي ساكتة 🙂 #شيرين_تسي_للمراة_العازبة pic.twitter.com/qKv6V3tBax — مـريم بـنت مـبارك 🇧🇭 (@mbintmubarak7) November 30, 2019