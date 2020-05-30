أطلق عدد كبير من المغردين على موقع ” تويتر ” هاشتاج ضد الفنانة البحرينية ” بلقيس ” بعنوان ” بلقيس اخرسي ” والذي تصدر موقع التغريدات .

وجاء ذلك على أعقاب إختيار وسائل إعلام وماركات عالمية لبلقيس من أجل الترويج لها كواحدة من النساء الإستثنائيات .

وهو ما اعترض عليه المتابعون مستذكرين تغريدة قديمة لها تحدثت فيها عن الفتاة الفلسطينية ” إسراء غريب ” التي ماتت جراء جريمة عنف أسري من أجل إبراز ما اعتبروه تناقضا في مواقف بلقيس .

حيث كتبت بلقيس في تغريدتها قائلة : ” أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرا مع رجل غريب وتأدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها ” .

وبعد تعرضها للهجوم بسبب تلك التغريدة قامت بحذفها وكتبت : ” فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها لأني كنت متأكدة أنها ستفهم خطأ .. يا جماعة اهدوا شوي أنا أساسا ما كملت كتابة التغريدات كانت سلسلة ولم أكملها ” .

وتابعت : ” ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم الشرف وتوجب محاسبة القتلة ودايما أشدد على تمكين المرأة وإعطاءها حقوقها ” .

وأضافت بلقيس : ” تغريدتي كانت ناقصة لم أكملها ومسحت كل التغريدات أساسا .. ونعم الرجل الشرقي عليه أن يتفاهم مع أخواته وبناته لا قتلهم وفضحهم يجب أن يكون السر والغطا لأهل بيته أين الخطأ في ذلك الله يهديكم ” .