هاشتاغ #ضد_حفله_احلام يتصدر في السعودية والسبب موقف احلام من قيادة المرأة

تصدر هاشتاغ #ضد_حفله_احلام صباح اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية على موقع تويتر وذلك قبل ايام من الحفل المرتقب للنجمة الاماراتية احلام بتاريخ 21 اذار/مارس الجاري.

وقد بلغ عدد التغريدات على هذا الهاشتاغ اكثر من سبعة الاف ذكر معظمها بموقف احلام من قيادة المرأة في السعودية حيث قالت حينها انها ترفض اعطاء المرأة الحق في القيادة بسبب غيرتها على دينها وعلى السعودية التي تعتبرها بلدها وقطعة من قلبها، حسب تعبيرها.

#ضد_حفله_احلام

حتى لو ماكنتي من النساء السعوديات الّي طالبوا بقيادة السيارة، حتى لو ترفضين حقوقك، حتى لو كنتي روضة اليوسف، المفروض تقاطعين حفلات أحلام، لأن وحدة ختمت ملذات الدنيا تتكلم عن السعوديات وحقوقهم بهذه الوضاعة أمر مستفز وقذر، وأقل شيء ممكن تسوونه أنكم تقاطعون حفلاتها. pic.twitter.com/5ivvg6HxhH — ♀ (@Anxious_45) March 6, 2019

#ضد_حفله_احلام

أحلام وقفت ضد حقوق المرأة السعودية وهي تتمتع بكافة حقوقها وكل هذا بإسم الدين و الحلال والحرام و الغيره على بلاد الحرمين

و بما إنك غيوره على بلاد الحرمين كيف تغنين فيها ؟!!

احنا غيورين على وطنا وما نرضى تغنين في بلد فيه مكه و المدينة — Amal (@L133244Dr) March 6, 2019

#ضد_حفله_احلام

يابنات سلماااااان ياعصابة راسي ياعزوتي فالشدايد يامحزمي المليان تكفون ياهلي وعزوتي طلبتكم وماطلبت رخوم، خلوها تخيس هي وحفلتها، لاتضحكون علينا العربان، خلنا نعلمها مين هن بنات سلمااااان، قولوا الله يانسواااااان pic.twitter.com/Xm9xhouKI2 — نج نج (@noja_zh) March 6, 2019

يذكر ان احلام تروج بكثافة لحفلها منذ ايام وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل حيث نشرت البوستر الرسمي للحفلة واعلنت منذ ساعات قليلة عن اماكن حجز التذاكر.