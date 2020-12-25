دخلت هالة العطال، الطليقة الاولى للمخرج طارق العريان، ووالدة نجله “عمر” على خط الازمة التي اثارتها صورة طارق العريان مع حبيته الجديدة عارضة الازياء نيكول سعفان وعقب تعليق اصالة الذي اثار الكثير من الجدل”.

وردت “العطال” عبر صفحتها على “الفيسبوك” على كلام أصالة مؤكدة إن الفنانة السورية، تشعر بما شعرت به هي من قبل عندما كانت تنشر صورها مع طارق العريان وطفليهما.

وقالت هالة العطال: “دي أول مره ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف الف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى احساسي كان ايه؟، كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العايلة وابني مش موجود فيها احساسه هو كان ايه؟، أولادك عندهم أب ،ايمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللاسف مش حقدر اقول تفاصيل”.

وتابعت: “طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك ايه ، يا تري قاسي ولا حنون زي ما انتي دلوقتي، الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام أن ممكن الأب يشتري إبنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت اولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معه ليه لحد دلوقت”.

واستطردت طليقة “العريان”: “ارجوكي كفايه في أولاد وأنا من حقي ادافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب علي ابوه، كفاية بعد الانفصال اللي كنت بتمني استمرار ليكم وربنا يشهد عليه بس ده نصيب، والأهم دلوقتي الأولاد، كفايه تشهير في طارق، هو مش خاين وانت عارفه ده كويس جدا والأهم من الراجل دلوقتي الأولاد، بس بلاش نشوة الصورة” .

واختتمت: “هو حر وانتي عيشتي معاه ١٣سنه وانا عشت ١٠سنين، ومعملتيش أي حاجة من دي عمري ،لأن الأهم كان ابني مش أنا، ارجوكي كفاية من فضلك، لأن طارق احسن أب في الدنيا مع اولاده وانتي عارفة ده كويس”.

وكانت الفنانة أصالة، عبرت عن غضبها وحزنها من الصورة التي جمعت بين طليقها المخرج طارق العريان والموديل نيكول سعفان، ما أحدث ضجة واسعة حولها.

يذكر أن طارق العريان، 57 عاما، تزوج ثلاث مرات، الأولى كانت في أوائل التسعينات من امرأة فلسطينية من مدينة القدس من خارج الوسط الفني تدعى “هالة العطال” وأنجبت منه ابنه “عمر” سنة 1990 وانفصلا ليتزوج ثانية من الإعلامية المصرية انجي علي فانفصل مرة ثانية، ثم تزوج من الفنانة السورية أصالة نصري في 27 مارس 2006 ثم أعلنا انفصالهما في يناير 2020 ولديه منها توأم هما آدم وعلي قبل ان تنتشر شائعات عن ارتباطه بعارضة الازياء السورية نيكول سعفان.