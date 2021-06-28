نشرت الإعلامية ” هالة سرحان ” صورة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تجمعها بالفنانة ” ريهام حجاج ” .

وكتبت هالة سرحان في تعليقها على الصورة : ” مع الجميلة ريهام حجاج .. صوفيا لورين المصرية ” .

وأثارت الصورة وهذا التعليق موجة من الغضب والسخرية من جانب عدد من المتابعين الذين استنكر البعض منهم مقارنة ريهام حجاج بالنجمة العالمية الحاصلة على جائزة الأوسكار صوفيا لورين .

والبعض الآخر تحدث عن أن بهذه الصورة اتخذت هالة سرحان موقفا واضحا إلى جانب ريهام حجاج في ظل الحرب الكلامية التي نشبت مؤخرا بين الأخيرة والفنانة ياسمين عبد العزيز .

وذلك بعد ظهور ريهام حجاج مؤخرا في لقاء لها مع الإعلامية ” بوسي شلبي ” وحديثها عن زواجها من رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” طليق ياسمين عبد العزيز .