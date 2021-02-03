وجهت الإعلامية المصرية ” هالة سرحان ” رسالة إلى الفنان المصري ” عمرو دياب ” على خلفية حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا بعد انتشار صورا تجمعه مع الموديل ” إنجي كيوان ” خلال تواجدهما في دبي .

وما تردد عن أن إنجي كيوان هي حبيبة عمرو دياب الجديدة خاصة بعد إنفصاله عن الفنانة ” دينا الشربيني ” .

واتضح بعد ذلك أن تواجد إنجي كيوان مع عمرو دياب لتصوير إعلان عطره الجديد .. وأنها متزوجة من رجل لبناني ظهر معهما في بعض الصور .

وعلقت هالة سرحان على هذا الأمر في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر جاء فيها : ” صور عمرو دياب مع موديل قلبت كيان الميديا عن قصة حب جديدة .. طلعت الست متزوجة وعندها عيال وبتصور معاه إعلان جديد إخراج طارق العريان ” .

وتابعت : ” اختلط الواقع بالخيال في دماغ الجمهور .. واضح إن مصدر إلهام الأغاني الرائعة الجديدة سيظل المرأة .. أنا بقول كفاية ستات شوية يا عمور ” .