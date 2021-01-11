شاركت النجمة هالة صدقي متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو جديد في احد الفنادق على البحر، استعرضت خلاله وصفتها المميزة لراحة البال والسعادة.

وعرضت هالة في المقطع الفطور والشاي وقالت: “صباح الشاي بالنعناع، وبعدين نصبح على البحر، صباح الخير يا أجمل بحر في الدنيا، يا بخت اللي عايشين على البحر صباحكم كله خير”.

وكتبت في تعليقها على المقطع “صباح كله خير ونقاء لازم نشحن نفسنا بنفسنا طاقة إيجابية علشان نعرف نتغلب على كل السلبيات وكل ضغوط الحياة الصعبة واللي حقيقي صعبة جدا”.

وأثار تعليق طريف من أحد متابعيها ضجة كبيرة بين المتابعين، حيث كتب لها: “بحبك موت وعايز اتجوزك”، لتردّ عليه صدقي بطريقة طريقة قائلة: “بتفهم، إصبر لما اطلق”، الامر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل واسع واثنوا على طرافتها.

يُذكر أن أخر أعمال النجمة المصرية كان دورها في مسلسل “ليه لأ”، بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي.