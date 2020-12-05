خطفت الفنانة المصرية هالة صدقي الانظار بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام حيث أطلت بلوك جديد.

وقد لاقت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعي هالة صدقي غير ان البعض شكك انها قديمة ما دفعها إلى نشر فيديو من كواليس اللوك جديد معلقة عليه: “عشان اللى بيقول الصور قديمة”.

وقد انهالت التعليقات على فيديو هالة صدقي حيث قالت احداهن “السيدة كل ما تبعد عن النكد والزواج الفاشل تحلى أكثر وأكثر ” فيما قال اخر “كل ماتكبر تحلى.. وتصير احلى واحلى.. بين الخد والحاجب.. سحر العالم كله ”.

يذكر أن، هالة صدقي تستعد للتعاون مع الفنانة إلهام شاهين في مسلسل درامي جديد يحمل اسم “قلبي يحبك يا دنيا”، حسبما قالت إلهام مؤخرا في تصريحات لبرنامج “et بالعربي”.