نشرت الفنانة ” هالة صدقي ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام كاشفة عن إطلالتها الجديدة واللوك التي قامت به بتغيير تسريحة شعرها .

حيث أشارت هالة صدقي خلال حديثها بالفيديو إلى أنها كان لديها ” عقدة ” على حد وصفها من رفع شعرها إلا أنا مصففة الشعر تمكنت من إقناعها بذلك وهو ما غير كثيرا في شكلها .

وكتبت هالة صدقي في تعليقها على المقطع: ” أي إنسان مش الفنان بس لازم يغير من شكله كل شوية علشان ما يزهقش من نفسه ” .

وتابعت : ” من زمان ما عملتش شعري كده اتمني يعجبكم التغير .. شكرا نجلاء من شباب وولاد محمد الصغير .. أصحابي هنا اللي هيقولو رأيهم ” .