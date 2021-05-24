علقت الفنانة ” هالة صدقي ” على بعض الصور التي تم تداولها ل ” دنيا سمير غانم ” و” إيمي سمير غانم ” من جنازة والدهما الفنان ” سمير غانم ” التي أقيمت يوم الجمعة .

وأبدت هالة صدقي تعاطفها مع دنيا وإيمي سمير غانم واصفة ما ظهروا عليه في الصور بأنهم ك ” التائهين ” خاصة مع غياب والدتهم الفنانة ” دلال عبد العزيز ” عن حضور الجنازة وعدم تواجدها معها بسبب تواجدها بالمستشفى ومعاناتها من فيروس كورونا .

فكتبت هالة صدقي في منشور لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام تضمن صورا لإبنتي الفنان الراحل سمير غانم من جنازته قائلة : ” إحساسي في اللحظه دي إن إيمي ودنيا رجعوا أطفال .. وبالرغم من وقفة أزواجهم المحترمين حسن ورامي في ظهرهم لكن تايهين من غير أمهم ” .

وتابعت : ” يا رب ما يحرم حد من أي غالي ولا عزيز ويلاقي الإيد اللي تطبطب عليه وتشده وقت الشدة .. ربنا يرجعلهم أمهم بالف خير ” .