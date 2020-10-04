نشرت الفنانة ” هالة صدقي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تهنئ من خلاله الفنان ” أمير شاهين ” على زفافه .

وظهر في الفيديو أمير شاهين وبجانبه أولاد الفنانة هالة صدقي كوصيفين للعريس .. وكتبت في تعليقها عليه : ” حبيبي الأمير أمير ألف مبروك يا حبيبي .. ربنا بعتلك نصيبك عروسة جميلة وقمراية علشان تمسح دموعك ” .

وتابعت : ” وأكيد كنت حاسس بوجود مامتك حواليك الله يرحمها بس كل حبايبك كانوا حواليك وأولهم ولادي اللي لفت الدنيا وهما اللي يزفوك .. مبروك يا أحن وأطيب قلب ” .

يذكر أن الفنان أمير شاهين كان قد احتفل يوم الجمعة الماضية على زفافه من ” منة جاب الله ” في حفل أقيم في أحد الفنادق الكبري في القاهرة وشهد حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع .