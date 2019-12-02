هالة فاخر تفاجئ الجميع بدون حجاب بشعر “كاريه” في السعودية

أثارت الفنانة هالة فاخر حالة من الجدل، بسبب ظهورها دون حجاب في أحدث صورتين لها مع أبطال مسرحيتها “لوكاندة الأوباش” المنتظر عرضها في السعودية.

هالة فاخر أثارت حالة جدل بسبب ظهورها دون حجاب، حيث أطلت وهي ترتدي قبعة شتوية ويظهر شعر قصير بقصة “كاريه” بلون كستنائي وأطراف شقراء، مع ارتدائها لبلوزة تكشف عن رقبتها، الأمر الذي دفع الجمهور للتساءل هل خلعت الحجاب أما أنها ترتدي باروكة؟

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها هالة فاخر التساؤلات حول خلعها للحجاب من عدمه، فبعد ارتدائها للحجاب والتزامها به بدأت تطل على الجمهور وهي ترتدي شعراً مستعاراً.

وعند سؤال هالة فاخر عن فكرة خلعها للحجاب بعد ظهورها بالباروكة، رفضت الحديث عن الأمر مشيرة إلى أن الأمر يعود لعلاقتها بربها وليس من حق أي شخص محاسبتها.

من جهة أخرى، تستعد هالة فاخر بدء عروض مسرحيتها “لوكاندة الأوباش” الذي يشارك في بطولتها الفنان حسن الرداد ومايا دياب والمذيعة انجي علي وغيرهم من النجوم، ومن المنتظر أن تعرض في السعودية.