أعلن أمير رمزي، شقيق الفنان المصري هاني رمزي، رحيل عمه اللواء نبيل رمزي.

وكتب عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»: «انتقل على رجاء القيامة عمي اللواء نبيل رمزي، كبير عائلة رمزي حنا من أبطال حرب أكتوبر وقائد أول كتيبة مدرعات تعبر خط بارليف، والحائز على وسام الجمهورية من الرئيس السادات».

وفاة عم الفنان هاني رمزي

وأضاف: «الجنازة غدا بالعذراء المرعشلي 1 ظهرا، والعذراء بقاعة ذات الكنيسة 6 مساء، المدافن بكلية البنات مصر الجديدة».

بطل من أبطال حرب أكتوبر

جدير بالذكر أن عم هانى رمزى هو اللواء نبيل رمزى حنا، الذى كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، فقد كان قائد أول كتيبة مدرعات تعبر خط بارليف، ولذلك حصل على وسام الجمهورية بحرب أكتوبر 1973 من الرئيس الراحل أنور السادات.

وحرص كل من الفنان محمد فؤاد والفنان إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي لحضور العزاء في كنيسة المرعشلي لتقديم واجب الفنان هاني رمزى في وفاه عمه، اللواء نبيل رمزى كبير عائلة رمزى.

وسيطر الحزن بشكل كبير على الفنان المصري هانى رمزي أثناء تشييع جثمان عمه نبيل رمزى ظهر يوم الجمعة.

هاني رمزي

الفنان هاني رمزي واحد من أهم النجوم على الساحة الفنية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1991، عمل مع الفنان القدير محمد صبحي في فرقته وقدم معه مسرحيات (تخاريف) و (وجهة نظر).

إتجه هاني رمزي للسينما في أواخر التسعينيات وقدم عدة أدوار مساعدة في أفلام (صعيدي في الجامعة الأمريكية وناصر 56 و الحب الأول، ومنذ عام 2001 بدأ هاني رمزي الحصول على أدوار البطولة في السينما والتليفزيون، من أشهر أفلامه: (جواز بقرار جمهوري، غبي منه فيه، عايز حقي).

هاني رمزي في رمضان 2024

بعد طول غياب، يخوض الممثل المصري هاني رمزي ماراثون دراما رمضان 2024 بمسلسل “بدون مقابل”.

وأعرب هاني رمزي عن سعادته بتعاقده على هذا المسلسل، مؤكدا أنه يقدم فيه شخصية مختلفة، مع جرعة مكثفة من الدراما.

وأضاف هاني رمزي في تصريحات سابقة: “حاولت أخرج عن جلدي وأبتعد عن الأعمال الكوميدية، وأقدم هذا العمل بقدر كبير من الدراما”.

ويتعاون هاني رمزي في مسلسله الجديد مع كل من: نسرين طافش، وفاء عامر، محمد أبو داود، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، خالد سليم، وهو تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

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