تعرض الفنان المصري ” هاني رمزي ” لموجة من الانتقادات والهجوم عقب إعلانه في تصريحات له خلال الأيام الماضية عن تعاقده على فيلم جديد يحمل إسم ” عمر المحتار ” .

والذي من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة بعد ترشيح عدد من الأبطال وينتمى الفيلم إلى طبيعة الأعمال الكوميدية .

وهو الأمر الذي أثار غضب جمهور عريض في الوطن العربي خاصة في مصر وليبيا وذلك بسبب إسم الفيلم حيث اعتبره البعض سخرية من الفيلم العالمي ” عمر المختار ” الذي يصور حياة شيخ المجاهدين الليبيين ضد الاستعمار الإيطالي في أوائل القرن الماضي .

وأكد المتابعون في تعليقاتهم على ذلك بأن هذا الأمر لا يقبله أي شخص .