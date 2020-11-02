تعرض الفنان المصري ” هاني رمزي ” لموجة من الانتقادات والهجوم عقب إعلانه في تصريحات له خلال الأيام الماضية عن تعاقده على فيلم جديد يحمل إسم ” عمر المحتار ” .
والذي من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة بعد ترشيح عدد من الأبطال وينتمى الفيلم إلى طبيعة الأعمال الكوميدية .
وهو الأمر الذي أثار غضب جمهور عريض في الوطن العربي خاصة في مصر وليبيا وذلك بسبب إسم الفيلم حيث اعتبره البعض سخرية من الفيلم العالمي ” عمر المختار ” الذي يصور حياة شيخ المجاهدين الليبيين ضد الاستعمار الإيطالي في أوائل القرن الماضي .
وأكد المتابعون في تعليقاتهم على ذلك بأن هذا الأمر لا يقبله أي شخص .
لماذا اسم عمر بالذات ؟ سبحان الله ما بيفوتوش فرصه للاساءه مهما برروا و ادعوا السذاجه . و ما تخفي صدورهم اعظم .
هل عمر المختار اصبح من المقدسات لا يمكن المساس بها ؟
لا ليس من المقدسات و خصوصا في الاسلام لايوجد تقديس لاشخاص و لا كهنوت و لا كرسي رسولي و لا ممثل للرب . و لكن الاحترام واجب و الحرية اذا خرجت عن نطاق الاحترام والذوق اصبحت وقاحه .
لا ليس من المقدسات لكن هو رمز من رموز المسلمين في مقاومة ومكافحة المستعمر النصراني
ورمزي يهاجم رموزنا
لماذا لايهاجم من احتل بلده نابليون بونابرت او والبابا الذي يشجع على المثليه
أيها الكفرة الفجرة اتركوا رموز العالم الاسلامي في حاله وكفى استهزاءا وإساءة وخليكم في وسطكم الفني الفاسد القذر
رحم الله الشهيد أسد الصحراء وشيخ المجاهدين عمر المختار
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