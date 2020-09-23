أجرى الفنان المصري ” هاني رمزي ” لقاءا مع برنامج ” ET بالعربي ” علق من خلاله على ما تردد في الفترة الأخيرة حول التحضيرات التي تتم بينه وبين ” نيللي كريم ” والمخرج ” رامي إمام ” للقيام بجزء ثان من فيلم ” غبي منه فيه ” .

فكشف هاني رمزي إنه يضع شرطا من أجل القيام بجزء ثاني للفيلم قائلا : ” أنا حاطط شرط إن الفيلم يعجبني ويكون إضافة وأفضل من الأولاني .. وحتى هذه اللحظة لم يعرض عليا سيناريو ووافقت عليه ” .

وتابع : ” كل اللى اتعرض عليا رفضته .. في أخبار بتنزل مالهاش أساس بتبقى إجتهادات من اللى بيكتب وخلاص ” .

يذكر أن فيلم غبي منه فيه من إنتاج عام 2004 وشارك في بطولته كلا من هاني رمزي ونيللي كريم والفنان الراحل حسن حسني والفنان الراحل طلعت زكريا وعبد الله مشرف وسامي مغاوري والفنان الراحل سعيد طرابيك .