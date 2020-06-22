نشر الفنان المصري ” هاني شاكر ” تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أحيا من خلالها ذكرى وفاة إبنته ” دينا ” التي توفيت في عام 2011 عن عمر يناهز ال 27 عاما إثر إصابتها بمرض السرطان .

وتضمنت التغريدة صورة لإبنته كتب في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة : ” حبيبة قلب بابا دينا وتؤام روحي .. وحشتيني قوي الدنيا من غيرك ملهاش طعم ولاروح إنتي اخدتي معاكي كل الفرح والسعادة ” .

وتابع : ” مش سايبة إلا الذكريات وأحلي حاجة في الدنيا مجدي ومليكة ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي فالجنة إحنا وكل اللي بتحبيهم وربنا يصبرنا على فراقك يا أحلي وأغلي ملاك شافته عيني ” .