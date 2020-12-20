أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان ” هاني شاكر ” بيانا لها أعلنت من خلاله عن قبول الأخير اعتذار مطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” عن التجاوزات التي قام بها مؤخرا والإساءة ضد هاني شاكر .

حيث هدد باقتحام النقابة وسب أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية وترتب على ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده والتي أسفرت عن الحكم بحبس حمو بيكا لمدة سنتين مع الشغل .

فجاء في البيان : ” فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق ” .

وأضاف : ” وقد قبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الإعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظآ على مستقبله ومستقبل أسرته ” .