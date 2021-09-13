وجه الفنان المصري ” هاني عادل ” رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة اللبنانية ” دياموند بو عبود ” بمناسبة عيد ميلادها معربا عن حبه لها .

فنشر هاني عادل صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على إنستجرام وكتب في تعليقه عليها : ” إنسانة كل الكائنات بتحبها بساطتها وحقيقتها تخطف وتخليك تستغرب إنت ليه مشوفتهاش من زمان ” .

وتابع : ” عدى علينا شهور يمكن مش كتير بس علمتني حاجات كتير اوي ولسه بشوف معاها حاجات جديدة وبشكل جديد ” .

وأضاف هاني عادل : ” في عيد ميلادك يا دايموند القلب أكتر حاجة بتمنهالك وتستحقيها هي السعادة ربنا يفرح قلبك ويسعدك ويحققلك كل الحلو .. إنتي الحب والعيلة والسكن .. كل سنة وإنتي طيبة ” .

يذكر أن الفنان هاني عادل كان قد احتفل بزواجه من دياموند بو عبود في شهر إبريل الماضي في حفل بسيط أقيم بأحد الفنادق في بمدينة دهب .