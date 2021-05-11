استضافت المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في حلقة يوم أمس الإثنين من برنامجها شيخ الحارة والجريئة الموسيقار ” هاني مهنا ” .

وتحدث هاني مهنا خلال اللقاء عن حقيقة ما تردد حول الفنانة الراحلة ” أم كلثوم ” بتعاطيها للمخدرات قبل صعودها على المسرح في حفلاتها الغنائية لتصل إلى حالة ” السلطنة ” في الغناء على حد وصفهم .

فأكد هاني مهنا على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأن كوكب الشرق أم كلثوم كانت تجلس في غرفتها قبل الحفل وتقرأ القرآن الكريم وتعيش خلوة مع نفسها بمنتهى الإيمان .

وأضاف أن أم كلثوم كانت تشعر بالخوف الشديد قبل الصعود للمسرح في كل حفلة من حفلاتها على الرغم من ما وصلت إليه من نجومية وشهرة وتألق في عملها الفني .

كما كشف الموسيقار هاني مهنا خلال الحلقة أيضا عن مخاوفه في البداية من زواج إبنته ” هنادي مهنا ” والفنان ” احمد خالد صالح ” .. حيث أرجع السبب في تلك المخاوف إلى بعض حالات زواج الفنانين التي باءت بالفشل وانتهت بهم إلى الطلاق واصفا إياه بإنه زواج ” مخاطرة ” .

فقال : ” أنا لم أقل أن زواج الفنانين فاشل .. زواج الفنانين مخاطرة وأنا رأيت الكثير من حالات زواج الفنانين مثل شادية وصلاح ذو الفقار وتحية كاريوكا وآخرين .. لما الفنان يتزوج فنانة ويعلا عنها بيحصل إنقسام في البيت ” .

وتابع : ” لما قعدت معاهم حسيت إنهم بيحبوا بعض جدا ومقدرتش أقف قدام حبهم .. قولت خلاص بارك الله في الموضوع وسايبها لربنا ” .