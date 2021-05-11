أوضح الموسيقار ​هاني مهنا​ خلال حلوله ضيفاً على إحدى حلقات برنامج ​شيخ الحارة والجريئة​ المذاع على قناة القاهرة والناس من تقديم المخرجة ​إيناس الدغيدي​ تفاصيل مقتل الفنانة ذكرى، موضحا أن زوجها قتلها بسبب خلافهما على الإنجاب.

وأضاف :”ذكرى حبيبتي، ولو حضرت في المشكلة الي حدثت لها آخر حياتها ربما كان قضاء ربنا سيتغير لأن زوجها كان طيبا جدا، وأنا خاصمتهم 3 شهور بسبب زواجهما لأنهما شخصان مختلفان جدا، ولكن زوجها جاء لى وتحدث معي، وكانت الخلافات بينهما كثيرة وكما يقولون من الحب ما قتل”.



وتابع: “الشغالة اللي كانت عندهم أنا اللي مديها لذكرى، ولما رجعلتي حكتلي كل حاجة .. والمشكلة اللي بينهم كانت الإنجاب لأن ذكرى ذهبت إلى الطبيب وقال لها إنها بصحة جيدة، وأطلبي من زوجك أن يفحص نفسه وعندما عادت ذكرى إلى منزلها عرضت هذا الأمر على زوجها فرفض الذهاب للطبيب -لأنه كان يعرف جيدا عنده إية- فطلبت منه الطلاق، فرفض”.

وأشار إلى أن ​اعتماد خورشيد​ تتملق الناس، وليس كل ما تقوله صحيحا، موضحا أنه رغم عدم معاصرته لفترة ​صلاح نصر​ فإن بعض الأمور التى ترويها غير منطقية، وأوضح أنه يحب الموسيقار الكبير ​عمار الشريعي​، وتربطهما صداقة عمر.