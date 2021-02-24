ردت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري على حقيقة انتزاع طليقها الفنان الكويتية نواف العلي حضانة ابنها منها بعد انفصالهما

كلام هبة الدري يأتي بعد تداول أخبار عن انتزاع طليقها حضانة ابنها الصغير منها واستقرارهما في الكويت بينما تستقر حاليا هي مع نجلها البكر في البحرين ….فما حقيقة ذلك؟.

وقد ردت هبة الدري على الأخبار المتداولة حول انتزاع طليقها منها حضانة ابنها الصغير “فهد” وانتقالها الى البحرين بصحبة نجلها البكر فقط وتركها لإبنها الصغير في الكويت، فنفت بطريقة غير مباشرة كل هذه الأخبار وأوضحت سبب اصطحابها لنجل البكر “بدر” فقط معها الى البحرين.

وظهرت هبة الدري في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي وقالت أن السبب في اصطحابها لنجلها البكر معها الى البحرين هو إهتمامها بتدريس إبنها والإشراف عليه شخصياً حيث يتلقى دروسه اونلاين، خصوصاً أنه في مدرسة صعبة بالكويت، موضحة بأن ابنها الاصغر يمكث مع والدتها في الكويت كونه لا يلتزم حاليًا بأي مسؤولية دراسية كشقيقه الأكبر حيث ما يزال صغيرا، كما انها لا تستطيع الاهتمام بطفلين في نفس الوقت خلال سفرها.

وكان طلاق هبة الدري قد أثار جدلا كبيرا خاصة حول تصرف زوجها الفنان الكويتي نواف العلي الذي نشر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام نبأ انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الفنانة هبة الدري، وأكد على وقوعه منذ فترة لكنه اثار الجدل بسبب اعلان تبرئه من تصرفات طليقته فكتب قائلا: “أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله”.

من جانبها حرصت هبة الدري على التعليق بشكل غير مباشر على قصة طلاقها من نواف العلي، ونشرت عبر حسابها على “انستجرام” رسالة أكدت فيها على رغبتها في الصمت فكتبت: “الصمت في بعض المواقف مهابة”، كما نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة فيديوهات ظهرت فيها وهي تمارس حياتها الطبيعية، وتحضر لدورها في مسلسل “مارغريت” الذي تشارك في بطولته مع الفنانة الكويتية حياة الفهد. ي

ذكر ان الفنان نواف العلي تزوج من الفنانة هبة الدري في عام 2012 ولديهما طفلين هما بدر وفهد،