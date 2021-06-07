خضع الفنان الكويتي نواف العلي مع زوجته الفنانة هبة الدري لجلسة تصوير رومانسية شددوا فيها على متانة علاقتهما بعد ازمة الانفصال الاخيرة التي عاشوها.

فقد نشر نواف العلي صورة جمعته بزوجته وولديه وعلق عليها كاتبا: “‏فإن العائلة في الدُنيا ربيعٌ ، وما وصف العذوبةِ فيها كافِ ”.

كما نشرت هبة الدري صورة لها مع زوجها وعلقت عليها كاتبة: “يعيش المرء دائمًا ، في ظِل انتماءاته .” ليعلق نواف العلي مغازلا اياها كاتبا: “يا سنين عمري”.

وكان نواف العلي قد تحدث، خلال لقاء مع برنامج “The Insider بالعربي” على قناة دبي، عن ما حدث بينه وبين زوجته قائلا “ممكن هذه الامور تصير بين العوائل وبين الناس والحمدلله عديناها على خير”.

وعن الضجة التي اثيرت حول انفصالهما، قال نواف العلي انه لم يكن يتوقع ان يكون هناك ردة فعل وتابع “شي وصار والحمدلله عدى”.

يذكر أن نواف العلي وهبة الدري كانا قد تزوجا في ديسمبر 2012، وفي يناير 2014 أنجبت هبة ابنهما الأول بدر، وفي 28 نوفمبر 2017 انجبت ابنهما الثاني فهد.